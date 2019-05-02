Karabükspor’da İstanbulspor maçı hazırlıkları tamamlandı Spor Toto 1.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor cumartesi günü deplasmanda oynayacağı İstanbulspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Karabükspor ligin 32. haftasında cumartesi günü 17.00’da Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı’nda İstanbulspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını Hasan Doğan Tesisleri’nde akşam saatlerinde gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı. Teknik Direktör İlhan Özer yönetiminde gerçekleşen antrenmanda takım ısınma hareketlerinin ardından taktik çalışması yaptı.

Kırmızı-mavililer yarın sabah saatlerinde kara yolu ile İstanbul’a hareket edecek. Sakatlığı devam eden Arda Belen ve ağrıları devam eden Ferhat Yılmaz kafilede yer almayacak.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.