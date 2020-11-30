  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Karabük ormanları sonbahar güzelliğiyle hayranlık uyandırıyor
Aktüel

Karabük ormanları sonbahar güzelliğiyle hayranlık uyandırıyor

"Orman denizi"nin içinde gölleri ve tabiat parklarıyla görsel şölen sunan Karabük'te sonbaharın büyüleyen güzellikleri yaşanıyor - Dünya Doğayı Koruma Vakfı tarafından "Acil olarak korunması gereken 100 sıcak noktadan biri" olarak gösterilen Yenice ilçesindeki ormanlar, içinden geçen kıvrımlı yollarıyla doğaseverlere görsel şölen sunuyor

Yeniakit Publisher
2020-11-30 12:17:13 -
Karabük ormanları sonbahar güzelliğiyle hayranlık uyandırıyor

KARABÜK (AA) - AHMET ÖZLER - Ormanları, gölleri ve tabiat parklarıyla görsel şölen sunan Karabük, sonbaharın renk cümbüşüyle görenleri kendisine hayran bırakıyor.

Doğal güzellikleriyle cezbeden Karabük'te sonbaharda renk cümbüşü yaşanıyor.

Dünya Doğayı Koruma Vakfı tarafından "Acil olarak korunması gereken 100 sıcak noktadan biri" olarak gösterilen Yenice ilçesindeki ormanlar, içinden geçen ve kıvrımlı yollarıyla doğaseverlere görsel şölen sunuyor.

- Karagöl ve Baklabostan Tabiat Parkı

Ovacık ilçesindeki çam, meşe, dağ kavağı ve ıhlamur ağaçları arasındaki Karagöl Tabiat Parkı da sonbahar renkleriyle ziyaretçilerini büyülüyor.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan Safranbolu'da yer alan ve Karabük kent merkezine 20 kilometre uzaklıkta bulunan Baklabostan Tabiat Parkı'na gelenler ise kamp kurarak doğayla baş başa vakit geçirmenin tadını çıkarıyor.

Uludağ köknarı, karaçam, meşe, doğu kayını gibi ağaç türleri ile kızılcık ve kuşburnu gibi maki bitkilerinin yer aldığı, sonbaharın tonları yeşil, sarı ve kahverenginin harmanlandığı tabiat parkı, fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekiyor.

Tabiat parkı, yaklaşık 20 metrelik şelalesiyle de insanları izlerken dinlendiriyor.

Osmanlı döneminden kalan somut ve soyut mirasın yanında doğa turizmiyle de adından söz ettiren Safranbolu ilçesini Bartın'a bağlayan kara yolunun yaklaşık 5 kilometrelik bölümündeki ağaçlar, yol boyunca adeta bir "tünel" oluşturuyor.

İçinde ilerledikçe masalımsı bir ortama dönüşen, yeşilin her tonunun birbirine karıştığı ve bu mevsimde renk cümbüşü oluşturan yoldan geçenler, çektikleri fotoğraflarla anı ölümsüzleştiriyor.

Tarihi evleriyle ünlü Safranbolu ilçesi sınırları içinde yer alan Sırçalı Kanyonu da hem içinde barındırdığı hayvan çeşidi ve "orman denizi" hem de kendiliğinden oluşan taş teraslarla dikkati çeken yerler arasında bulunuyor.

- "Ülkemizin en büyük blok ormanları burada"

Karabük Valisi Fuat Gürel, AA muhabirine, Karabük'ün orman ve içinde bulunduğu ağaç türleri bakımından Türkiye'nin önde gelen illeri arasında bulunduğunu söyledi.

Kentin her mevsim, özellikle de sonbaharda fotoğraf tutkunları ve doğaseverlerin uğrak yeri haline geldiğini anlatan Gürel, şöyle konuştu:

"İlimizin yaklaşık yüzde 70'i ormanlarla kaplı. Ülkemizin en büyük blok ormanları burada. Birçok tabiat parkına sahibiz. İlimiz, tarih ve kültür turizminin yanında doğasıyla da adından söz ettirmeye başladı. Bu alanda da önemli bir turizm oluştu. Özellikle fotoğraf tutkunları ormanlarımızın, şelalelerimizin, göllerimizin ve tabiat alanlarının sunduğu görsel şölen için ilimizi tercih ediyor."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Özdemir 'Geçilmese de parası çatır çatır ödenecek' dedi! Bakanlık cevap verdi
Gündem

Özdemir 'Geçilmese de parası çatır çatır ödenecek' dedi! Bakanlık cevap verdi

İstanbul- İzmir otoyolunu ilk kez kullandığını belirten Cüneyt Özdemir, çok beğendiğini ancak yolun pahalı olduğu için boş olduğunu, geçilme..
Koronavirüse karşı yeni yasaklar belli oldu! Erdoğan duyuracak
Korona Virüs

Koronavirüse karşı yeni yasaklar belli oldu! Erdoğan duyuracak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugünkü Bakanlar Kurulu toplantısının ardından koronavirüs salgınına karşı alınacak olan yeni tedbirleri ..
İstanbul'da hepsi kıyıya vurdu! Görenler gözlerine inanamadı
Gündem

İstanbul'da hepsi kıyıya vurdu! Görenler gözlerine inanamadı

İstanbul'u Üsküdar ilçesinde kıyıya vuran binlerce denizanası vatandaşları şaşkına çevirdi.
Satılık 2012 model Opel Corsa
Satılık 2012 model Opel Corsa

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay