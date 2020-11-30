Karabük Gökgöz Göleti su tutmaya başladı

KARABÜK (AA) - Karabük'ün Eflani ilçesindeki Gökgöz Göleti su tutmaya başladı.

Devlet Su İşlerinden (DSİ) yapılan açıklamada, Karabük'e yapılan yatırımlarla mümbit toprakların suyla buluştuğu, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin edildiği, derelerdeki taşkın riskinin azaltıldığı belirtildi.

Açıklamada, Karabük ili ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artmasıyla bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynandığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Gökgöz Göleti'nin, gövde dolgusu tamamlanarak su tutmaya başladığını belirterek, "Çalışmaları devam eden göletin tamamlanmasıyla 760 dekar tarım arazisinin sulanması sağlanacak. Gökgöz Göleti temelden 27,20 metre yüksekliğinde ve 530 bin metreküp su biriktirme hacmine sahip. Barajın tamamlanmasıyla bölgede yapılacak sulu tarımla hem tarlalardaki verim artacak hem de yörede ürün çeşitliliği sağlanacak." ifadelerini kullandı.