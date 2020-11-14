Karabağ zaferi, Türkiye'deki Azerbaycanlı bilim insanını gururlandırdı

ANTALYA (AA) - HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - ABD, Japonya ve Türkiye'de aşı üretiminde ön plana çıkan Azerbaycanlı bilim insanı Prof. Dr. Tarlan Mammedov, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'da Ermenistan'a karşı kazandığı zaferin sevincini yaşıyor.

ABD'de 14, Japonya'da da 5 yıl aşı üretimi üzerine çalışma yapan, Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü Enzim ve Mikrobiyel Biyoteknoloji Bölümünde de 7 yıldır görevli olan Mammedov'un yeşil bitkiden aşı üretimi çalışmaları sürüyor.

Bugüne kadar sıtma, şarbon ve kuduz aşılarını üreterek patentini alan Mammedov'un yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı yeşil bitki üzerinden geliştirilen iki aşı çalışması hayvanlarda başarılı sonuçlar verdi.

Mammedov'un, çalışmaları dünyaca ünlü bilim dergilerinde yayımlandı. Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) Biyoteknoloji Enstitüsü Aşı Bilim Kurulu Üyesi Mammedov, bilim alanında yaptığı çalışmalarla hem ülkesi Azerbaycan'ın hem de "ikinci vatanım" dediği Türkiye'nin sağlık alanına önemli katkılar sunuyor.

Mammedov, bilimsel çalışmalarını üyesi olduğu Azerbaycan Bilimler Akademisinde de paylaşıyor.

- "Ordumuz gücünü gösterdi"

Eşi ve bir kızı ile Antalya'da yaşayan, diğer kızı ise ABD'de kök hücre alanında özel bir firmada çalışan Mammedov, AA muhabirine, Azerbaycan'ın Ermenistan'a karşı yürüttüğü mücadeleyi heyecanla takip ettiklerini söyledi.

Böyle bir zaferi beklediklerini aktaran Mammedov, Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'daki işgalini sonlandıran bildirinin imzalanmasını memnuniyetle karşıladıklarını dile getirdi.

Ermenistan'ın 28 yıl önce kendi topraklarını işgal ederek, insanları katlettiğini ve göçe zorladığını anlatan Mammedov, buralardaki ayrılığın başarılı bir mücadeleyle sona erdiğini bildirdi.

Azerbaycan'ın bu mücadelede haklı olduğunu vurgulayan Mammedov, "Kendi topraklarımız için mücadele ettik, kan akıttık. Kendi topraklarımızı kazandık. Gururluyuz. Başkalarının toprağında gözümüz yok, derdimiz Ermenistan'ın işgalindeki topraklarımızı geri almak. Bu zafer Azerbaycan'ın geleceği açısından büyük bir gelişme, mühim bir adımdır. Ordumuz gücünü gösterdi." diye konuştu.

Ülkesinin her geçen gün geliştiğine değinen Mammedov, artık insanlarının da bilime, eğitime, gelişime daha fazla ağırlık vermesi gerektiğini ifade etti.

Önceki gün online olarak Azerbaycan Bilimler Akademisi toplantısına katıldığını, orada da ordunun gücüne bilim insanlarının da katkı sağlaması gerektiğini anlattığını belirten Mammedov, "Ülkemizin daha güçlü olması için vatandaşlarının da güçlü olması lazım. Ordumuz güçlü olduğunu gösterdi, biz korkak değiliz, topraklarımızı almak için mücadele ettik, kan döktük, aldık." dedi.

- "Türkiye'nin sahiplenmesi bizi gururlandırdı"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e ve kanını döken şehitlere minnettar olduklarını aktaran Mammedov, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da her zaman ülkesinin yanında yer aldığını belirtti.

Türk halkının Azerbaycan'ın Ermenistan'a karşı yürüttüğü mücadeleyi yakından takip ettiğini anlatan Mammedov, şunları kaydetti:

"Türkiye'de insanların ne kadar heyecanla mücadeleyi takip ettiğini, sorunu sahiplendiğini gördüm. Azerbaycan, her gün Türkiye'nin gündemindeydi. İki devlet, tek millet olduğumuzu bu süreçte de bizzat yaşadık. Türk halkının Azerbaycan'ın sorununa bu kadar sahiplenmesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bize verdiği destek, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun 'Can Azerbaycan' demesi bizi çok duygulandırdı, gururlandırdı."

Mammedov, ailesi ile Türkiye'de yaşamaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi.