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Aktüel Kamyonet ile otomobil çarpıştı: Ölüler ve yaralılar var
Aktüel

Kamyonet ile otomobil çarpıştı: Ölüler ve yaralılar var

Amasya'nın Taşova ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu aynı aileden 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-08-07 17:45:00 -
Kamyonet ile otomobil çarpıştı: Ölüler ve yaralılar var

Amasya'dan Taşova'ya giden Yavuz Kılıç idaresindeki 05 EV 997 plakalı kamyonet, Edeyeri mevkisinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek, Zakir Karakol'un kullandığı 34 DOK 593 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, otomobilde bulunan, anne Elif, çocukları Ahmet ve Mehmet Karakol hayatını kaybetti, baba Zakir ve ailenin diğer çocuğu Mikail Karakol yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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