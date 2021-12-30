Kamu personel alımları! Hangi kurum personel alımı yapıyor? Kamu personeli alımı iş ilanları

Kamu personeli alım ilanları... Kamu personel alımı yapacak kurumların başında Devlet Su İşleri Müdürlüğü (DSİ) gelmekte. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesine göre istihdam edilmek üzere; toplam 70 Mühendis kadrosuna, 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı sonucunda KPSS P3 puan türünden asgari 70 puana sahip olanlar arasından alım yapacak. DSİ personel alımları ne zaman? Başvurular; 17 Ocak 2022 tarihi saat 10.00 da başlayacak, 28 Ocak 2022 tarihi saat 24.00 de sona erecektir.

Kamu personel alımı iş ilanları

Danıştay Başkanlığında görev yapmak üzere; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/A maddesi ve 2575 sayılı Danıştay Kanunu’nun 12’nci maddesi uyarınca 2020 KPSS (B) Grubu (KPSSP3, KPSSP93, PSSP94) puanı ve Danıştay tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav sonucuna göre 11. dereceli beş (5) Hizmetli kadrosuna atama yapılacak. Kamu personel alımları iş ilanına göre, Danıştay personel alımı başvuruları 10/01/2022 Pazartesi günü başlayacak olup, 20/01/2022 Perşembe günü sona erecektir.

İçişleri Bakanlığı personel alımları ne zaman?

İçişleri Bakanlığına bağlı Göç İdaresi Başkanlığı taşra teşkilatında boş bulunan Genel İdare Hizmetleri Sınıfından 8 inci ve 9 uncu derecelerden toplam (35) adet İl Göç Uzman Yardımcısı kadrosuna 11 Temmuz 2013 tarihli ve 28704 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İl Göç Uzmanlığı Yönetmeliği hükümleri uyarınca giriş sınavı ile İl Göç Uzman Yardımcısı alınacak. İçişleri Bakanlığı personel alım başvuruları ne zaman? Giriş Sınavı başvuruları 31 Aralık 2021 - 09 Ocak 2022 tarihleri arasında e-Devlet-Göç İdaresi Başkanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyer kapisi.cbiko.gov.tr) adresinden çevrimiçi yapılacak olup ilanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular ile süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. Şahsen ve posta yoluyla başvurular kabul edilmeyecektir. Kamu personel alımı iş ilanları için tıklayın