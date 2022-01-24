Kamu kurumları mesaisi ne zaman bitecek? Kamu personel çalışma saati kaç?
İstanbul’da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. İstanbul Havalimaındaki tüm uçuşlar iptal edilirken, bugün ve yarın kamu kurumlarda çalışan engelli ve hamileler idari izinli sayılacak. Gelen son dakika haberine göre, İstanbul Valiliği kamu kurum ve kuruluşlarındaki akşam mesai saatinin erkene çekildiğini açıkladı.
Son dakika! İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan son dakika mesai saati açıklaması geldi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: İstanbul'da kar yağışı akşam saatlerinde yoğunlaşacak. Ulaşımdaki aksamalar dikkate alınarak kamu kurum ve kuruluşlarında mesailer, nöbetçi personel bırakılmak suretiyle 15.30'da sona erecek.
Öte yandan megakent İstanbul’da etkisini artıran kar, hava ulaşımını da olumsuz etkiledi. Bu kapsamda, İstanbul Havalimanı'ndaki uçuşların güvenlik için 18.00'e kadar yapılmayacağı açıklandı.