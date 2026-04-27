Kalp krizi geçirdi, dereye düşüp boğularak öldü
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde dere yatağında cesedi bulanan kişinin kalp krizi geçirip dereye düştüğü ve boğularak hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.
Edinilen bilgiye göre, Selimzade Mahallesi 2. Beyazıt Caddesi'nde köprü altındaki dere yatağında bir kişinin hareketsiz yattığı ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin kontrolünde Nesip B. (35) olduğu tespit edilen kişinin kalp krizi neticesi dereye düşüp hayatını kaybettiği belirlendi. Ceset, olay yerindeki incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.