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Kahvede cinsel saldırı! Karar verildi
Aktüel Kahvede cinsel saldırı! Karar verildi
Aktüel

Kahvede cinsel saldırı! Karar verildi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, zihinsel engelli Ö.İ.'ye (55) kahvede cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan işletmeci Süleyman Şahin (59), mahkemece tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2021-08-14 17:56:00 -
Kahvede cinsel saldırı! Karar verildi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, zihinsel engelli Ö.İ.'ye (55) kahvede cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan işletmeci Süleyman Şahin (59), mahkeme tarafından tutuklandı.

Olay, 3 Ağustos Salı günü, Kestel Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre kahve işletmecisi Süleyman Şahin, yüzde 76 zihinsel engelli Ö.İ.'ye, işletmesinde kullanılmayan odada cinsel saldırıda bulundu. Şahin, daha sonra Ö.İ.'yi yaşananları kimseye anlatmamasını söyleyerek, tehdit etti. Ö.İ. ise akşam eve dönünce yaşananları ailesine anlattı.

Aile de durumu Nazilli Engelliler ve Engellilere Destek Verenler Derneği Başkanı Tayfun Yazıcı’ya bildirdi. Yazıcı ve Ö.İ.’nin ailesi, jandarmaya giderek Süleyman Şahin’den şikayetçi oldu. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Ö.İ. ile yakınlarının ifadesi üzerine Şahin’i gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Süleyman Şahin, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Yorumlar

Nur Ahmet

Allah(cc) sapıkları kahr u perişan etsin,onların kökünü kurutsun.
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