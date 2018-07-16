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Kahraman: Meclisi kendi irademle açtım

TBMM Eski Başkanı İsmail Kahraman, Habertürk TV'de yayınlanan 'Türkiye'nin Nabzı 15 Temmuz Özel' programında 15 Temmuz darbe girişimini anlattı. Kahraman, ''Herhangi teklif olmaksızın kendi irademle meclisi açtım'' dedi

16 Temmuz 2018 Pazartesi 01:27
Kahraman: Meclisi kendi irademle açtım

TBMM Eski Başkanı İsmail Kahraman, Habertürk TV'de yayınlanan 'Türkiye'nin Nabzı 15 Temmuz Özel' programında 15 Temmuz darbe girişimini anlattı.

Kahraman, ''O gece basın imkan verdi. Bir kara geceydi. Ben bunun bir darbe olduğunu evde bir akşam yemeğinde çocuğumla öğrendim. Askerler silahlarını alıp köprüye çıkmışlar. Televizyonu açtım darbenin olacağını görünce Cumhurbaşkanımızı, başbakanımızı aradım. 'Meclisi açacağım' dedim. Abdestimi aldım meclisi açtım. Herhangi teklif olmaksızın kendi irademle açtım. Ve hemen parti grup başkan vekillerine meclisin açık kalacağına dair mesaj gönderdim. Bir sonrası için saat 14.00'te meclisi olağanüstü toplantıya çağırdığımı duyurdum. '' şeklinde konuştu.

Haber Tarihi: 16 Temmuz 2018 Pazartesi 01:27
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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