Kaftancıoğlu'ndan skandal 15 Temmuz mesajı

yeniakit.com.tr CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabından 15 Temmuz ile ilgili skandal bir mesaj paylaştı. Daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili hakarete varan sözler sarf eden, siyasetle hiçbir ilgili olmadığı için kendi partililerinin bile istemediği, özellik Muharrem İnce ve saz arkadaşlarıyla polemik yaşayan Kaftancıoğlu, 15 Temmuz şehitlerini anmadan AK Parti’ye saldırdı.

“SONUCA VARMAYACAKTIR”

Kaftancıoğlu şunları yazdı:

“#15Temmuz öngörülen, önlenmeyen ve sonuçlarından faydalanılan bir darbe girişimi olup darbeyi öngörmesine rağmen önlemeyen, darbecileri büyütüp besleyen herkes ve darbeciler yargılanmadığı sürece darbeyle yüzleşmek mümkün olmayacaktır.”

#15Temmuz öngörülen, önlenmeyen ve sonuçlarından faydanılan bir darbe girişimi olup darbeyi öngörmesine rağmen önlemeyen, darbecileri büyütüp besleyen herkes ve darbeciler yargılanmadığı sürece darbeyle yüzleşmek mümkün olmayacaktır. — Canan Kaftancıoğlu (@ccanannnnnn) 15 Temmuz 2018

DOMUZ SEFASI

CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabından eşinin 7 dakika içinde, bir domuzun 4/1'ini yediğini söylemiş, o anın fotoğrafını da paylaşmıştı.