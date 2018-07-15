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Kaftancıoğlu'ndan skandal 15 Temmuz mesajı

Skandallarıyla meşhur, CHP’lilerin bile nasıl il başkanı yapıldığını anlayamadıkları Canan Kaftancıoğlu, 15 Temmuz hakkında skandal bir mesaj paylaştı. Kaftancıoğlu şehitlerimiz hakkında hiçbir söz söylemezken, AK Parti'nin yargılanması gerektiğine dair imada bulundu.

15 Temmuz 2018 Pazar 15:51
Kaftancıoğlu'ndan skandal 15 Temmuz mesajı

 yeniakit.com.tr  CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabından 15 Temmuz ile ilgili skandal bir mesaj paylaştı. Daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili hakarete varan sözler sarf eden, siyasetle hiçbir ilgili olmadığı için kendi partililerinin bile istemediği, özellik Muharrem İnce ve saz arkadaşlarıyla polemik yaşayan Kaftancıoğlu, 15 Temmuz şehitlerini anmadan AK Parti’ye saldırdı.

SONUCA VARMAYACAKTIR

Kaftancıoğlu şunları yazdı:

#15Temmuz öngörülen, önlenmeyen ve sonuçlarından faydalanılan bir darbe girişimi olup darbeyi öngörmesine rağmen önlemeyen, darbecileri büyütüp besleyen herkes ve darbeciler yargılanmadığı sürece darbeyle yüzleşmek mümkün olmayacaktır.

 

 DOMUZ SEFASI

CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabından eşinin 7 dakika içinde, bir domuzun 4/1'ini yediğini söylemiş, o anın fotoğrafını da paylaşmıştı. 

Haber Tarihi: 15 Temmuz 2018 Pazar 15:51
  1. İstanbul
  2. canan kaftancıoğlu
  3. 15 Temmuz

YORUM YAZ

  • Levent15Levent1533 dk önce
    Domuz tam bitmemis..Arta kalanlar var..
  • Ibrahim akIbrahim ak2 dk önce
    Allah gunah yazmasin tek bana mi öyle görünüyo bilmiyorum ama bu nursuz kadın domuzdan beter gibi bi tipi var
  • Hakkı çavdarHakkı çavdar4 dk önce
    beni yargıla ama ... olsun
  • BUYRUN NAMAZ İÇİN SAFLARA BUYRUN NAMAZ İÇİN SAFLARA 27 dk önce
    BEN NE DİCEM...LARI KONUŞTURANLAR UTANSIN !ÇOKDA-TIN İSTERSE KOCASI YERİNE DOMUZLAİŞ PİŞİRSİN TIN 1,İÇİNE ALMDIKLARI PERİNÇEK BİLE BUNLARIN ÇOĞU DARBECİ DİYE HDP CHP Yİ İŞARETE ETTİ YIK YOK SAVCILAR TATİLDE YEMİYOR ;MAAŞ TATLI VATANINASILSA GARİBAN SOKATA KURTARIYOR ODA OMURLARINDA DİİL;!;SANATIN YILDIZ TİLBESİNİN İSYASİ TİLBESİ MERUŞ 15 TEMMUZD A BAŞBAKANIM DEDİMÜNECCİM ŞEİY YEMİŞ GİBİ HERKES SAFTA ;SAFTA KALANLARI BİZ KURTARDIK DİYOZKİ İDAM YİNE HERKES SAFTA !
  • İbrahim güven İbrahim güven 25 dk önce
    Rezil kef...işe adi chpkklı
  • BekirBekir12 dk önce
    Sen ve senin kocan DOMUZ yemeye devam edin bu islere kafaniz calismaz.....
  • Muhammet Muhammet 34 dk önce
    Allah seni bildiği gibi yapsın kadın, aynaya bak bakalım sende bir kadın tipi var mı acaba.
  • HaticeHatice28 dk önce
    Eger 15 temmuz basariyla sonuclansaydi kk nin kurmak istedigi hukumet bu kafir domuz eti yiyenlerle dolacak ezanimizi selamizi keseceklerdi ulkemizde esir muamelesi gorecektik allah korudu bizi bu kafirlerin eline birakmadi bizler yine cok dikkatli olmaliyiz yine ellerine bir firsat gecsin yine harekete gecerlerde allahin nurunu tamamlama zamaninda oldugumuz icin allah musaade etmiyor etmez insallah
  • Sina SALIKSina SALIK25 dk önce
    Bu konuda çok da yanlış söylemediğini düşünmüyorum kendi adıma. Bence de 15 temmuz biliniyordu ve sonuçlarından faydalanıldı ama sonuçlarından müslümanlardan çok faizciler ve cehape beyinliler faydalandı. Şu gidişata bakınca da 15 temmuz resmen kemalist bayramına dönüştü bilmem farkında mısınız? Doğan grubunun basılışında ki yapmacıklığı oradaki müdürün yapmacık hareketlerini farketmeyen bence çok iyi niyetlidir. Neyse belki de ben çok kötü niyetliyimdir.
  • HanxoHanxo28 dk önce
    canan hinzirciouglu
  • VATANVATAN30 dk önce
    ORDU GÖREVE DİYEN BUNLAR DEĞİLMİİNŞANLLAH O BATIYA GÜLE GÜLE GİDESİNİZ O BATIDADA ORDU GÖREVE DİYESİZ
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