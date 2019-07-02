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Kadın voleybolu "yine" finallerde

- A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti:- "Üst üste 2 yıl Uluslar Ligi'nde finallerde yer alacağımız için çok mutluyum. Bizim için harika bir sonuç ve başarı"- "Zorlu bir gruptayız, güçlü takımlara karşı oynayacağız, bizim için gercek bir meydan okuma olacak"- Milli takım kaptanı Meryem Boz:- "Özellikle uzak doğuya yaptığınız uzun seyahatlar bizleri gerçekten zorladı"

02 Temmuz 2019 Salı 11:13
Kadın voleybolu "yine" finallerde


ANKARA (AA) - MUSA SAMUR - A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti, FIVB Uluslar Ligi'nde üst üste finallere kalmanın mutluluğunu yaşadıklarını, bunun "harika bir sonuç ve başarı" olduğunu söyledi.

Giovanni Guidetti, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Çin'in Nanjing kentinde yarın başlayacak ve 7 Temmuz Pazar gününe kadar devam edecek 2019 FIVB Uluslar Ligi final etabı karşılaşmaları öncesi, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Organizasyona A Grubu'nda ev sahibi Çin ve İtalya maçlarıyla başlayacak ay-yıldızlı ekibin İtalyan başantrenörü Guidetti, "Üst üste 2 yıl Uluslar Ligi'nde finallerde yer alacağımız için çok mutluyum. Bizim için harika bir sonuç ve başarı." dedi.

Uluslar Ligi'ne ilişkin "birçok farklılık ve zorluğuyla beraber 5 gün süren upuzun bir turnuva" tanımını kullanan Guidetti, "Oyuncularımın gösterdiği performanstan dolayı mutluyum, kendimizi her geçen hafta geliştirerek üstüne koyarak ilerledik." diye konuştu.


- "Daha farklı bir turnuva"


Guidetti, finallerin, ilk etaba göre "daha farklı bir turnuva" şeklinde olacağına dikkati çekti.

Finallerde son olimpiyat şampiyonu Çin ve son dünya ikincisi İtalya ile karşılaşacaklarına vurgu yapan Guidetti, "Ilk etapta da bu takımlara karşı oynadık ama takımların o zamanki durumları ile şimdiki durumları farklı oluyor. Bazı takımlar ilk etapta as oyuncularını dinlendirmeyi tercih ediyor." ifadelerini kullandı.

Takımların kadro tercihleri nedeniyle ilk etaptaki karşılaşmalarda sürpriz sonuçlar alınabildiğini ifade eden Guidetti, "Ancak takımların finallerde tekrar ana kadrolarıyla sahada yer aldığını görüyoruz." şeklinde görüş belirtti.

"Gerçekten zorlu bir gruptayız." diyen Guidetti, "Güçlü takımlara karşı oynayacağız, bizim için gercek bir meydan okuma olacak. Diğer grupta da Brezilya ve ABD gibi güçlü ekipler var işimiz kolay olmayacak ama iyi bir sonuç almaya çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.


- "Uzak Doğu'ya yapılan uzun seyahatler..."


Kaptan Meryem Boz, finallere gelene kadar çok ciddi olumsuz koşullarla mücadele ettiklerini dile getirdi.

"Özellikle uzak doğuya yaptığımız uzun seyahatlar bizleri gerçekten zorladı." diyen Meryem, şunları kaydetti:

"Finallerde Çin ve İtalya ile aynı gruptayız. Çin ile 4. haftada İtalya ile de geçtiğimiz hafta Ankara'da karşı karşıya gelmiştik. Yakından tanıdığımız takımlar. Final etabının zorlu geçeceğinin bilincindeyiz ama elimizden gelenin en iyisini yaparak iyi bir sonuç almak istiyoruz."


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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 11:13
  1. A Milli Kadın Voleybol Takımı
  2. FIVB Uluslar Ligi
  3. Giovanni Guidetti
  4. Voleybol

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