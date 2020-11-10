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Aktüel Kadıköy'de sosyal mesafeli "Ata'ya saygı zinciri" oluşturuldu
Aktüel

Kadıköy'de sosyal mesafeli "Ata'ya saygı zinciri" oluşturuldu

Yeniakit Publisher
2020-11-10 10:06:46 -
Kadıköy'de sosyal mesafeli "Ata'ya saygı zinciri" oluşturuldu

İSTANBUL (AA) - Kadıköy'de, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82. yılı dolayısıyla sosyal mesafe kurallarına uygun olarak "Ata'ya saygı zinciri" oluşturuldu.

Saat 09.05'te Fenerbahçe Orduevi ile Bostancı sahil arasında her yıl düzenlenen saygı zinciri, pandemi önlemleri kapsamında bu yıl sosyal mesafeli olarak gerçekleştirildi.

El ele tutuşmadan, sosyal mesafe kurallarına uygun olarak planlanan 6,5 kilometre uzunluğundaki zincire vatandaşlar, aralarında 2 metre mesafe bırakarak katıldı.

Kadıköy'de 2013'ten bu yana düzenlenen "Ata'ya saygı zinciri"ne denizden de kanolar, su jetleri ve tekneler sirenlerini çalarak destek verdi. Dalgıçlar da denizin altında Atatürk posteri ve Türk bayrağı açtı.

İzmir'deki depremde kurtarma çalışmalarına katılan Kadıköy Belediyesi Kentsel Arama Kurtarma Takımı-BAK Kadıköy de zincire katılarak Türk bayrağı açtı.

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