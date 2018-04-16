"Kadıköy" deplasmanıyla ilgili konuştu!

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, F.Bahçe ile perşembe günü oynanacak Türkiye Kupası yarı final maçı öncesi işleri sıkı tutmaya kararlı.



Siyah-Beyazlılar'ın Cumartesi günü yaptığı çalışmada oyuncularla özel bir toplantı yaptığı ortaya çıktı. Başarılı antrenörün takımına, "Akhisar'da önemli bir galibiyet aldık. 5 maçımız kaldı. Quaresma ilk F.Bahçe maçında kırmızı görmüştü sonucu ağır oldu. Kadıköy'deki maçta ağır tahrikler yapacaklardır. Bunlara kapılmayın. Bizim için lig yarışı çok önemli.'' dediği öğrenildi.



SAKİN KALIRSAK



İlk maçta çok gereksiz yere 10 kişi kalmıştık. 11'e 11 oynadığımız lig maçında nasıl yendiğimizi unutmayın. Sakin kalarak rakibi yenmeliyiz. İki kupayı da kazanmalıyız" diyerek uyardığı belirtildi. Beşiktaş ilk kupa maçında evinde F.Bahçe ile 2-2 berabere kalmıştı. Siyah-Beyazlılar'ın turu geçmesi için her türlü galibiyet veya 3-3 ve üzeri gollü beraberlik elde etmesi gerekiyor.