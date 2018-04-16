Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

"Kadıköy" deplasmanıyla ilgili konuştu!

Şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, Fenerbahçe ile oynayacakları Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş mücadelesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

16 Nisan 2018 Pazartesi 16:38
"Kadıköy" deplasmanıyla ilgili konuştu!

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, F.Bahçe ile perşembe günü oynanacak Türkiye Kupası yarı final maçı öncesi işleri sıkı tutmaya kararlı.

Siyah-Beyazlılar'ın Cumartesi günü yaptığı çalışmada oyuncularla özel bir toplantı yaptığı ortaya çıktı. Başarılı antrenörün takımına, "Akhisar'da önemli bir galibiyet aldık. 5 maçımız kaldı. Quaresma ilk F.Bahçe maçında kırmızı görmüştü sonucu ağır oldu. Kadıköy'deki maçta ağır tahrikler yapacaklardır. Bunlara kapılmayın. Bizim için lig yarışı çok önemli.'' dediği öğrenildi. 

SAKİN KALIRSAK

İlk maçta çok gereksiz yere 10 kişi kalmıştık. 11'e 11 oynadığımız lig maçında nasıl yendiğimizi unutmayın. Sakin kalarak rakibi yenmeliyiz. İki kupayı da kazanmalıyız" diyerek uyardığı belirtildi. Beşiktaş ilk kupa maçında evinde F.Bahçe ile 2-2 berabere kalmıştı. Siyah-Beyazlılar'ın turu geçmesi için her türlü galibiyet veya 3-3 ve üzeri gollü beraberlik elde etmesi gerekiyor.

Haber Tarihi: 16 Nisan 2018 Pazartesi 16:38
  1. Beşiktaş Haberleri
  2. Beşiktaş

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD'nin gizli Suriye planı deşifre oldu!
    1. ABD'nin gizli Suriye planı deşifre oldu!
    2. "ABD ekonomisi kesinlikle krize girecek"
    3. Korkutan deprem! Antalya sallandı
    4. Kirpilere yerli kafes entegre edildi
    5. Terör örgütüne büyük darbe
    6. 994 hap ve 58 paket esrar maddesi ele..
    7. Sabiha Gökçen’den akıllı otopark hizmeti
    8. Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde ocakta..
    9. ''Beşte beş yapıp şampiyon olacağız''
    10. Antalya'da 3.9 büyüklüğünde deprem
    11. Yıldız oyuncuya özel görev verildi!
    12. Lider Galatasaray'ın kritik 3..
    13. Bakanlık açıkladı! Avrupa birincisiyiz
    14. Doğan Medya'nın satışında kritik gelişme
    15. İstanbul Büyükçekmece’de kimyasal şüphe
    16. Halk isyan etti... Ortalık savaş..
    17. AB Bakanı Ömer Çelik’ten AB üyesi..
    18. Kemal Kılıçdarğlu: Aziz Sancar'ı da..
    19. Ordululara müjdeli haber! 1800 kişi..
    20. Halk ayaklandı! Ermenistan fena karıştı
    Arap Birliği'nden skandal Türkiye hamlesi
    Arap Birliği'nden skandal Türkiye hamlesi
    Rusya S-400'leri neden kullanmadı?
    Rusya S-400'leri neden kullanmadı?
    Bu bir işgal! Tam 54 bin asker yığdılar!
    Bu bir işgal! Tam 54 bin asker yığdılar!
    İlk kez açıkladı! İşte Esed'in ailesinin kaçtığı ülke
    İlk kez açıkladı! İşte Esed'in ailesinin kaçtığı ülke
    Faizsiz 500 bin liralık kredi! Tek şartı var
    Faizsiz 500 bin liralık kredi! Tek şartı var

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 14.04.2018
    Yaşar Okuyan: Bahçeli barajı geçsin, anıracağım...
    Yaşar Okuyan: Bahçeli barajı geçsin, anıracağım...
    Muz yemek nükleer santralden daha mı tehlikeli?
    Muz yemek nükleer santralden daha mı tehlikeli?