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Aktüel Kabine toplantısı ertelendi
Aktüel

Kabine toplantısı ertelendi

Bugün yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı ileri bir tarihe ertelendi.

Yeniakit Publisher
2021-08-02 11:28:00 -
Kabine toplantısı ertelendi

Normalleşmenin başladığı 1 Temmuz'dan ay sonuna kadar geçen sürede vaka sayılarının 4 kattan fazla artması, salgın önlemlerini yeniden gündeme taşıdı. Seyahat ve sokak kısıtlamaları ile kapalı mekanlara girişte aşı şartının, ilk kabine toplantısında değerlendirecek seçenekler arasında yer alması bekleniyor.

Bugün olması beklenen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı ileri bir tarihe ertelendi. Anadolu Ajansı da, gece yarısı yayımladığı gündem özetinde kabine toplantısına dair bilgi geçmedi.

Yapılacak ilk toplantıda vaka sayılarının azaltılabilmesi için alınması muhtemel yeni önlemler değerlendirilecek.

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