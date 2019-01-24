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Kabataş-Mahmutbey metrosu ne zaman açılacak? 

İstanbul'un 8 ilçesini birbirine bağlayacak olan Mecidiyeköy- Mahmutbey metrosunda sona doğru geliniyor. Raylara ilk vagon 15 Ocak'ta indirilirken hattın ne zaman açılacağı vatandaşlarca merak ediliyor. Peki, Kabataş-Mahmutbey metrosu ne zaman açılacak?

24 Ocak 2019 Perşembe 14:00
Kabataş-Mahmutbey metrosu ne zaman açılacak? 

İstanbul'un 8 ilçesini birbirine bağlayacak olan Mecidiyeköy- Mahmutbey metrosunda sona doğru geliniyor. Raylara ilk vagon 15 Ocak'ta indirilirken hattın ne zaman açılacağı vatandaşlarca merak ediliyor. Peki, Kabataş-Mahmutbey metrosu ne zaman açılacak?

Kabataş-Mahmutbey metrosu ne zaman açılacak?

Mecidiyeköy ve Kabataş olarak iki etapta inşaat çalışmaları süren Mahmutbey metrosunun, Mecidiyeköy- Mahmutbey arasında elektromekanik işlemler bitme aşamasında. 

Ray döşeme işlemleri bitirilen ve Avrupa yakasının ilk sürücüsüz metro hattı olma özelliği taşıyan hatta araç sevkiyat işlemlerine başlandı. İlk tren 15 Ocak'ta Tekstilkent/Giyimkent bölgesinde raylara indirildi. Her ay 8 vagon getirilerek şubat ayından itibaren test sürüşlerine başlanacak. Güvenli sürüş akreditasyonlarının tamamlanabilmesi için en az 6 ay deneme seferi yapılacak hattın bu yılın son çeyreğinde işletmeye açılması planlanıyor.

8 ilçeyi birbirine bağlayacak

Metro hattı, Avrupa yakasında yerleşim olarak yoğun nüfusa sahip Beyoğlu, Beşiktaş, Şişli, Kağıthane, Eyüpsultan, Gaziosmanpaşa, Esenler ve Bağcılar olmak üzere 8 ilçeyi birbirine bağlıyor. Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattı, Kabataş istasyonunda Kabataş-Taksim Füniküler hattı (F1) ve Eminönü-Kabataş tramvay hattıyla (T1), Karadeniz Mahallesi İstasyonunda Topkapı-Sultançiftliği tramvay hattıyla (T4), Mahmutbey İstasyonunda Bakırköy İDO-Kirazlı-Kayaşehir metro hattıyla (M3), Alibeyköy İstasyonunda Eminönü-Alibeyköy tramvay hattıyla (T5), Kağıthane istasyonunda Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattıyla (M11), Mecidiyeköy istasyonunda metrobüs ve Yenikapı-Hacıosman metro hattıyla (M2) beraber 6 ayrı noktada metro/tramvay/metrobüs hatlarına, Beşiktaş ve Kabataş istasyonlarında ise deniz yolu ulaşımına entegre olarak büyük bir ulaşım ağı oluşturuyor.

2019'un son çeyreğinde açılacak

Mecidiyeköy İstasyonunun bu metro hattının en önemli transfer noktası olacağı belirtilen hattın, hizmet vermeye başlamasıyla birlikte yolculuk süresi, Beşiktaş-Mecidiyeköy 5,5 dakika, Mecidiyeköy-Alibeyköy 7,5 dakika, Çağlayan-Gaziosmanpaşa 13 dakika, Beşiktaş-Sarıyer Hacıosman 25,5 dakika, Mahmutbey-Mecidiyeköy 26 dakika, Beşiktaş-Mahmutbey 31,5 dakika, Mahmutbey-Yenikapı 39,5 dakika, Mahmutbey-Sarıyer Hacıosman 45 dakika, Mahmutbey-Üsküdar 44,5 dakika, Mahmutbey-Kadıköy 52 dakika, Mahmutbey-Sabiha Gökçen Havalimanı 95,5 dakika olacağı hesaplanıyor. Dört istasyonu otopark hizmeti verecek şekilde tasarlanan ve şubat ayı sonunda sürücüsüz sinyal testlerine başlanacak metro hattının, bu yılın son çeyreğinde açılması planlanıyor.

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Haber Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 14:00
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  3. Kabataş-Mahmutbey metrosu ne zaman açılacak?
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