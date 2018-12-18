Judoda Türkiye Şampiyonası heyecanı

ANKARA (AA) - Türkiye Judo Şampiyonası, 20-21 Aralık tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, büyükler kategorisinde gerçekleştirilecek şampiyonada 54 ilden 223'ü kadın, 386'sı erkek olmak üzere 609 sporcu mücadele edecek.

Müsabakalar kadınlarda 47, 48, 52, 63, 70, 78 ve +78, erkeklerde ise 60, 66, 73, 81, 90, 100 ve +100 kiloda yapılacak.