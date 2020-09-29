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Ekonomi JPMorgan manipülasyon soruşturmaları için 920 milyon dolar ödeyecek
Ekonomi

JPMorgan manipülasyon soruşturmaları için 920 milyon dolar ödeyecek

Yeniakit Publisher
2020-09-29 19:58:24 -
JPMorgan manipülasyon soruşturmaları için 920 milyon dolar ödeyecek

WASHINGTON (AA) - Uluslararası bankacılık ve finansal hizmetler alanında faaliyet gösteren JPMorgan Chase, değerli metaller ve hazine vadeli işlem piyasalarının manipülasyonuna ilişkin soruşturmalarda anlaşma yoluna giderek 920 milyon dolar ödemeyi kabul etti.

ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC) Komiseri Dan Berkovitz tarafından yapılan açıklamada, JPMorgan'ın ödemeyi kabul ettiği tutarın komisyonun tarihindeki en büyük parasal anlaşma olduğu kaydedildi.

Açıklamada, JPMorgan'ın değerli metaller ve hazine vadeli işlem piyasalarının manipülasyonuna ilişkin soruşturmalarda uzlaşmaya varmak için 920 milyon dolar ödeyeceği bildirildi.

Böylece, Adalet Bakanlığı, CFTC ve Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu tarafından manipülasyon iddialarıyla ilgili yürütülen soruşturmalarda uzlaşma sağlanacak.

JPMorgan Chase yöneticileri, 2008-2016 yılları arasında altın, platin ve gümüş gibi değerli metaller ve hazine vadeli işlem piyasalarında fiyatları manipüle etmekle suçlanıyordu.

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