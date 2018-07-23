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Jose Sosa Trabzonspor kararını açıkladı

Transferde adı sıkça farklı takımlarla anılan Trabzonspor'un orta saha oyuncusu Sosa, Bordo-mavili takımla 2 yıllık daha kontratının olduğunu belirtti ve Trabzonspor'da kalacağını söyledi.

23 Temmuz 2018 Pazartesi 22:34
Jose Sosa Trabzonspor kararını açıkladı

Bordo-mavililerin orta saha oyuncusu Jose Sosa, Al Duhail ile oynadıkları hazırlık maçının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İyi bir kamp dönemi geçirdiklerini söyleyen Sosa, "Bireysel olarak baktığım zaman ben kampın başlangıcında ufak bir sakatlık yaşadım bu biraz beni etkiledi. Ama grup olarak hepimiz çok iyi çalıştık, hepimiz çok iyi bir iş çıkardığımızı düşünüyorum. Çünkü buradaki asıl amacımız yorgunluğa alışmak. Bu süreçten de geçiyoruz. Çok da iyi işler çıkardığımıza inanıyorum" dedi.

"TRABZONSPOR'DA DEVAM EDECEĞİM"

Hakkında çıkan transfer haberiyle ilgili de konuşan Sosa, "Başkanımızla yaptığımız konuşmada da kendisi bana fikir ve duygularını gayet açık bir şekilde açıkladı. Ben de kendisine bunları anlatma fırsatı buldum. Haberleri takip ediyordum ancak son zamanlarda bunu bıraktım. Çünkü hakkımda çok fazla şey yazılıp çiziliyor. Bana gelen bir şey yok, benim Trabzonspor'la 2 yıllık kontratım var ve burada devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

"HOCAMIZIN İSTEKLERİNİ YERİNE GETİRMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Kendi performansını tek başına değerlendirmesinin doğru olmayacağını kaydeden Sosa, "Bireysel performanstan daha çok hocamızla yeni bir sürece başladık. Yeni bir çalışmaya alışmaya çalışıyoruz. Hocamızın isteklerini yerine getirmeye çalışıyoruz. Bu benim için daha önemli, çünkü geçen sezon bitti. Önümüzde yeni bir sezon var. Hepimiz için zor bir sezon olacak. Yeni fikirlerle beraber buraya gelmeye çalışıyoruz. Bireysel olarak kendi performansımla ilgili sezon öncesi olduğu için çok fazla söyleyecek bir şey yok" şeklinde konuştu.

"BİRBİRİMİZİ TANIMAMIZ DAHA İYİ OYNAMAMIZA YARDIMCI OLACAK"

Teknik Direktör Ünal Karaman'ın mesajlarının net olduğunu ve çok uyumlu bir çalışma ortaya koyduklarını kaydeden Sosa, "Her hocanın farklı yönleri ve farklı fikirleri var, biz hocaların hep iyi yönlerini öğrenmeye çalışıyoruz, onların bize anlatmaya çalıştığı şeyleri anlamaya çalışıyoruz. Ben burada olmayan hocalar hakkında kötü yorum yapmam doğru olmaz. Ancak yeni hocamız kendisini bize gayet net açıklıyor, onunla gayet iyi çalışıyoruz, çok da mutluyuz. Bizim geçen yıldan devam eden çok sayıda oyuncumuz var, bu da performansımıza yansıyacaktır. Çünkü birbirini tanıyan grup. Bu da daha iyi oynamamıza ve daha iyi işler çıkarmamıza yardımcı olacaktır. Biz hocamızın fikirlerini ve hocamızın bizden istediklerine adapte olmaya çalışıyoruz" diyerek açıklamalarını tamamladı.

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2018 Pazartesi 22:34
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