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Gündem Joe Biden'dan flaş "F-16" açıklaması
Gündem

Joe Biden'dan flaş "F-16" açıklaması

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Roma'daki G20 Liderler Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı görüşme sona erdi. Görüşme öncesi fotoğraf çekimi sırasında ABD'li bir gazetecinin "Türkiye'ye F-16'ları vermeyi planlıyor musunuz?" sorusuna Biden, "İyi bir görüşme yapmayı planlıyoruz" cevabını verdi.

Yeniakit Publisher
2021-10-31 13:57:00 - 2021-10-31 14:11:47
Joe Biden'dan flaş "F-16" açıklaması

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, G20 Liderler Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmesi sona erdi. Erdoğan'ın, zirvenin yapıldığı Nuvola Kongre Merkezi'nde, ABD Başkanı Biden ile yaptığı görüşme, yaklaşık 1 saat 10 dakika sürdü.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da hazır bulundu.

Biden'dan F-16 mesajı

Görüşme öncesi fotoğraf çekimi sırasında ABD'li bir gazetecinin "Türkiye'ye F-16'ları vermeyi planlıyor musunuz?" sorusuna, ABD Başkanı Joe Biden, "İyi bir görüşme yapmayı planlıyoruz." cevabını verdi.

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Yorumlar

deniz

ABD NİN İKİ YÜZLÜ POLİTİKALARINA DİKKAT ETMEK GEREK
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