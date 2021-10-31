Joe Biden'dan flaş "F-16" açıklaması
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Roma'daki G20 Liderler Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı görüşme sona erdi. Görüşme öncesi fotoğraf çekimi sırasında ABD'li bir gazetecinin "Türkiye'ye F-16'ları vermeyi planlıyor musunuz?" sorusuna Biden, "İyi bir görüşme yapmayı planlıyoruz" cevabını verdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, G20 Liderler Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmesi sona erdi. Erdoğan'ın, zirvenin yapıldığı Nuvola Kongre Merkezi'nde, ABD Başkanı Biden ile yaptığı görüşme, yaklaşık 1 saat 10 dakika sürdü.
Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da hazır bulundu.
Biden'dan F-16 mesajı
Görüşme öncesi fotoğraf çekimi sırasında ABD'li bir gazetecinin "Türkiye'ye F-16'ları vermeyi planlıyor musunuz?" sorusuna, ABD Başkanı Joe Biden, "İyi bir görüşme yapmayı planlıyoruz." cevabını verdi.