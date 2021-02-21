Jet Fadıl'a bulaşan Fadılzede davalık oldu

'Jet Fadıl' lakaplı Fadıl Akgündüz geçtiğimiz yıl İstanbul Bayrampaşa'da Caprice Gold ve Caprice Maldivler gayrimenkul projelerinde devremülk satışı yaptığı kişilerden para toplamasına rağmen projeleri tamamlamadığı iddiasıyla 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan yargılandığı davada sıcak bir gelişme yaşandı. İstanbul’a mahkemeye geldiği sırada Ercan Ş’nin kendisini darp ettiğini iddia eden Akgündüz, şikayetçi oldu.

Darp iddiasını yalanladı

Mehmet Fadıl Akgündüz'ün şikayetinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Savcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ifadesi alınan Ercan Ş., Fadıl Akgündüz'ün paralarını alıp söz vermiş olduğu projeyi tamamlamadığını, bu nedenle duruşma öncesinde öfkelendiğini ancak herhangi bir darp olayının meydana gelmediğini anlattı.

1 yıl hapsi isteniyor

Sabah'ın haberine göre, Savcılık yürütülen soruşturma sonunda şüpheli Ercan Ş., hakkında 'Basit Yaralama' suçunu işlediği gerekçesiyle 1 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi.

Olayın geçmişi

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde sanık olarak yargılanmakta olan Mehmet Fadıl Akgündüz'e İstanbul Adalet Sarayı Zemin Kat C-3 Blok kısıtlı alan giriş koridorunda kalabalık bir grup tarafından darp girişiminde bulunulmuş, olayda yaralanan Akgündüz olay yerinden uzaklaştırılmıştı.

Olay ile ilgili doktor raporu alındıktan sonra Polis Merkezi Amirliği'ne başvuran Akgündüz kendisini darp ettiğini ileri sürdüğü Ercan S. isimli şahıstan şikayetçi olmuştu.

Dava ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde görülecek.