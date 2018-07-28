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Jason Denayer'den Galatasaray paylaşımları!

Galatasaray'ın Manchester City'den kiralamak istediği Denayer, sosyal medya hesabından çarpıcı paylaşımlar yaptı.

28 Temmuz 2018 Cumartesi 08:26
Jason Denayer'den Galatasaray paylaşımları!

Galatasaray'da geçen sezon şampiyonluğa ulaşan Jason Denayer, sosyal medya hesabından Galatasaray taraftarlarını heyecanlandıracak paylaşımlar yaptı.

Galatasaray'ın kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürdüğü Jason Denayer, ilk paylaşımında, "Kim sabırlı olursa, Tanrı ona güç verir." ifadelerini kullandı.

Belçikalı stoper daha sonra ise yine sosyal medya hesabından aslan fotoğrafı paylaştı.

İşte Jason Denayer'in paylaşımı;

Haber Tarihi: 28 Temmuz 2018 Cumartesi 08:26
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