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Aktüel

Jandarmadan kaçak tütün operasyonu

Balıkesir’in Ayvacık ilçesinde jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda 40 bin adet içi doldurulmuş makaron ve 95 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2020-04-30 18:16:29 -
Jandarmadan kaçak tütün operasyonu

Balıkesir’in Ayvacık ilçesinde jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda 40 bin adet içi doldurulmuş makaron ve 95 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.



Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, sigara ve tütün kaçakçılığını önlemeye yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, Ayvalık ilçesinde kaçak tütün ticareti yapan M.T. isimli şahsa ait araç ve iki iş yerinde yapılan aramalarda, 40 bin adet içi doldurulmuş makaron ve 95 kilogram tütün ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konuldu ve şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

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