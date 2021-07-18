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Aktüel Jandarma ve MİT'ten FETÖ operasyonu
Aktüel

Jandarma ve MİT'ten FETÖ operasyonu

Marmaris ilçesinde, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve jandarma ekiplerince yapılan operasyonda, Yunanistan'ın Simi Adası'na motor yatla kaçmaya çalışan 1'i kadın 3 FETÖ şüphelisi ile 4 organizatör yakalandı. İşlemleri tamamlanan 7 şüpheli, adilyeye sevk edildi.

Yeniakit Publisher
2021-07-18 18:08:00 -
Jandarma ve MİT'ten FETÖ operasyonu

İl Jandarma Komutanlığı ve MİT ekipleri, FETÖ üyesi 1'i kadın 3 kişinin, Marmaris'in kırsal Bozburun Mahallesi'nden Yunanistan'ın Simi Adası'na motor yat ile kaçacağı bilgisine ulaştı. MİT ve jandarma ekipleri, kara yoluyla kente gelen FETÖ şüphelileri T.K., H.Ç. ve Ü.Ç.'yi dün takibe aldı.

Ardından harekete geçen ekipler; T.K., H.Ç. ve Ü.Ç. ile organizatör V.Ö., S.Ö., V.Ö. ve A.Y.'yı yakaladı. 7 kişi, İlçe Jandarma Komutanlığı'na getirilerek, ifadeleri alındı.

FETÖ şüphelilerinin, önceki yıllarda yargılandığı, serbest bırakıldığı ve dosyalarının istinaf mahkemesinde oldukları tespit edildi.

Organizatörlerden S.Ö.'nün ise 'insan kaçakçılığı' suçundan sabıkası bulunduğu tespit edildi. Şüpheliler, işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

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