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James Harden'dan 47 sayı

- NBA'de Houston Rockets forması giyen Harden, takımının Utah Jazz'ı yendiği maçta, bu sezon 6'ncı kez 40 sayı barajını geçti

18 Aralık 2018 Salı 10:12
James Harden'dan 47 sayı


ANKARA (AA) - Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Utah Jazz'ı 102-97 yenen Houston Rockets'ın all-star oyuncusu James Harden, 47 sayı kaydetti.

NBA'e 8 maçla devam edildi. Houston Rockets, seyircisi önünde oynadığı Utah Jazz karşılaşmasını 102-97 kazanarak üst üste 4. galibiyetini aldı.

Rockets'ın all-star gardı James Harden, 47 sayı, 6 ribaunt, 5 asist ve 5 top çalmayla galibiyetin mimarı oldu. Harden, bu sezon 6. kez 40 sayı barajını geçti. P.J. Tucker 16 sayı ve Chris Paul 11 sayı, 9 asist, 4 top çalmalık katkıda bulundu.

Jazz cephesinde Donovan Mitchell 23 sayı, 8 ribaunt, 5 asistle oynadı. Rudy Gobert 18 sayı, 13 ribaunt, Jae Crowder 14 sayı, 10 ribauntla "double double" yaptı.

Ligde oynayan milli basketbolculardan Furkan Korkmaz, takımı Philadelphia 76ers'ın deplasmanda San Antonio Spurs'e 123-96 yenildiği maçı, 5 sayı ve 4 ribauntla tamamladı.


- Sonuçlar

Detroit Pistons-Milwaukee Bucks: 104-107

New York Knicks-Phoenix Suns: 110-128

Houston Rockets-Utah Jazz: 102-97

Minnesota Timberwolves-Sacramento Kings: 132-105

Oklahoma City Thunder-Chicago Bulls: 121-96

San Antonio Spurs-Philadelphia 76ers: 123-96

Golden State Warriors-Memphis Grizzlies: 110-93

Los Angeles Clippers-Portland Trail Blazers: 127-131

Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 10:12
  1. Basketbol
  2. Furkan Korkmaz
  3. James Harden
  4. NBA

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