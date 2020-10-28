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Aktüel İzmit'te karı koca bir saat arayla bıçaklı saldırıya uğradı
Aktüel

İzmit'te karı koca bir saat arayla bıçaklı saldırıya uğradı

Yeniakit Publisher
2020-10-28 18:36:42 -
İzmit'te karı koca bir saat arayla bıçaklı saldırıya uğradı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir saat arayla bıçaklı saldırıda yaralanan çift, hastanede tedavi altına alındı.

Kadıköy Mahallesi Bağdat Caddesi'nde yürüyen Arda B, kimlikleri henüz belirlenemeyen 3 kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.

Bacağından yaralanan ve esnaftan yardım isteyen Arda B, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Zanlılar bir taksiye binerek bölgeden uzaklaştı.

Olaydan yaklaşık bir saat sonra aynı mahallede Ilgaz Sokağı'nda Arda B'nin eşi Damla B. ile kimliği öğrenilemeyen 3 kadın arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Damla B'yi bacağından bıçakla yaralayan kadınlar, olay yerinden kaçtı. Damla B. de aynı hastaneye götürüldü.

Arda ve Damla B'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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