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Aktüel

İzmir'deki yol genişletme çalışmasında bulunan tarihi köprü koruma altında

Yeniakit Publisher
2020-05-27 16:11:05 -
İzmir'deki yol genişletme çalışmasında bulunan tarihi köprü koruma altında

İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesindeki yol genişletme çalışmasında bulunan Geç Roma Dönemi'ne ait tarihi köprü koruma altına alındı.

Karayolları 2. Bölge Müdürlüğünce Ödemiş ve Kiraz arasında yapılan yol çalışması kapsamında, Türkönü Mahallesi yakınlarında 4. ya da 5. yüzyıla ait olduğu değerlendirilen tarihi köprüye rastlandı.

Karayolları ve Ödemiş Müzesi ekiplerinin iş birliğiyle köprü koruma altına alındı.

Ödemişli emekli arkeolog Prof. Dr. Veli Sevin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgenin eskiden Neikaia kenti olarak bilindiğine işaret etti.

Köprünün en az 1500 yıllık olduğunu vurgulayan Sevin, "Bu bölgenin tamamen antik kalıntılarla dolu olduğunu biliyoruz. Kazıların Bakanlık izni ve müze nezdinde yapılması gerektiğine inanıyoruz." dedi.

Kalıntıların alanda yapımı süren yeni köprü yakınlarında yer aldığı belirtildi.


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