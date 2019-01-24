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İzmir'de trafik polisi kazada şehit oldu

İzmir'de Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli trafik polisi Tahir Kartal, ihbar üzerine gittiği bir kazada yol güvenliğini sağlamaya çalışırken, başka bir aracın çarpması sonucu şehit oldu.

24 Ocak 2019 Perşembe 18:10
İzmir'de trafik polisi kazada şehit oldu

İzmir'in Torbalı ilçesinde, hasarlı trafik kazası sonrası yola güvenlik önlemi için duba koymak isterken minibüsün çarptığı polis memuru Tahir Kartal (27), 10 metre yüksekliğindeki köprüden düştü. Yaralanan Kartal (27), kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

İzmir- Aydın karayolunun Ödemiş Köprüsü yakınlarında iki otomobil çarpıştı. İhbar üzerine hasarlı kaza yerine, polis ekipleri sevk edildi. Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli trafik polisi Tahir Kartal, saat 15.00 sıralarında, güvenlik önlemi almak için yola duba koymak istedi. Bu sırada sürücüsü henüz öğrenilemeyen 35 COM 58 plakalı minibüs, Kartal'a çarptı. Savrulan Tahir Kartal, 10 metre yüksekliğindeki köprüden düştü. Yaralanan Tahir Kartal, ambulansla Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Kartal, yapılan tüm müdahaleye karşın kurtarılamayarak şehit oldu.

Kazanın ardından minibüs sürücüsü gözaltına alındı.

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Haber Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 18:10
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