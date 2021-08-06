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Aktüel İzmir'de trafik kazası: Yaralılar var
Aktüel

İzmir'de trafik kazası: Yaralılar var

İzmir'in Buca ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-08-06 17:40:00 -
İzmir'de trafik kazası: Yaralılar var

Alınan bilgiye göre, Hüseyinoğulları piknik alanı önünde, B.B. idaresindeki 35 RP 431 plakalı otomobil, karşı şeritten gelen S.K. idaresindeki 35 KF 1173 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile otomobilde bulunan A.K ve B.G. yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıları hastanelere kaldırdı.

Kazada otomobilin motoru yerinden çıkıp yol kenarına savruldu.

Bu arada, çevre sakinleri yola sinyalizasyon çalışması yapılmasını talep etti.

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