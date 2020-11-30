  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İzmir'de aynı gece 3 araç çalan 2 zanlı tutuklandı
Aktüel

İzmir'de aynı gece 3 araç çalan 2 zanlı tutuklandı

Şüphelilerin çaldıkları ilk aracın aküsünün bitmesi üzerine kamyonet çaldıkları, bu aracın da yakıtının bitmesi üzerine bir başka otomobili çaldıkları belirlendi - Yaşanan 3 hırsızlık olayı ile şüphelilerin aküsü biten aracı tamir etmeye çalışmaları kameralara yansıdı

Yeniakit Publisher
2020-11-30 17:04:52 -
İzmir'de aynı gece 3 araç çalan 2 zanlı tutuklandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Konak ilçesinde bir gecede 3 aracı çalan 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Eşrefpaşa semtinde aynı gece 2 otomobil ile 1 kamyonetin çalınması üzerine çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüphelilerin kimliklerinin tespit edilmesi üzerine harekete geçerek T.P. ve AA'yı ikametlerinde yakaladı.

Şüphelilerin önce park halindeki 35 APU 246 plakalı otomobili çaldığı, aracın aküsünün bitmesi üzerine tamir etmeye çalıştıkları ancak başarısız olunca bir başka sokaktaki kamyoneti çaldıkları belirlendi.

Kamyonetin bir süre sonra yakıtının tükenmesi üzerine bu kez park halindeki 45 HC 2091 plakalı otomobili çaldıkları ortaya çıkan zanlıların, üçüncü araçla da gezmeye devam ettiği ancak aracın yakıtının bittiğini fark edince bir akaryakıt istasyonuna gittikleri, yakıtı doldurulan araç çalışmayınca da bir süre ittikleri tespit edildi.

Emniyetteki ifadelerinde arkadaş olduklarını belirten şüphelilerin, araçları gezmek için çaldıklarını söylediği ve "Macera olsun diye yaptık, pişmanız" dedikleri öğrenildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı tutuklandı.

- Olay güvenlik kamerasına yansıdı

Öte yandan araçların çalınma anı çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Görüntülerde araçların çalınması ile şüphelilerin aküsü biten otomobilin kaputunu açarak aracı tamir etmeye çalışması yer alıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rusya'dan sinsi adım! Karabağ'dan görüntüler biraz önce geldi
Dünya

Rusya'dan sinsi adım! Karabağ'dan görüntüler biraz önce geldi

Azerbaycan-Ermenistan geriliminin sona ermesinin ardından Dağlık Karabağ'a gelen Rusya'nın bir sahra hastanesi kurduğu ortaya çıktı...
CHP'yi karıştıran iddia! '20 isim Mustafa Sarıgül'ün partisine geçiyor'
Siyaset

CHP'yi karıştıran iddia! '20 isim Mustafa Sarıgül'ün partisine geçiyor'

Yeni parti kuracağını resmen açıklayan Mustafa Sarıgül'ün CHP'den 20 milletvekili transfer edeceği konuşuluyor. CHP yönetimi ise son gelişme..
14 günlük sokağa çıkma yasağı mı geliyor? Kritik toplantı öncesi flaş açıklama
Korona Virüs

14 günlük sokağa çıkma yasağı mı geliyor? Kritik toplantı öncesi flaş açıklama

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, yeni tedbirlerin görüşüleceği kabine toplantısı öncesi yaptığı..
Satılık 2012 model Opel Corsa
Satılık 2012 model Opel Corsa

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay