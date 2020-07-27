İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden skandal Lozan afişi
İzmir Büyükşehir Belediye'si tarafından Lozan Antlaşması'nın 97. yıl dönümü için hazırladığı afiş terör örgütü FETÖ'nün kapatılan yayın organı Zaman Gazetesi'nin logosunu hatırlattı.
Türkiye'de 15 Temmuz hain darbe girişimini düzenleyen FETÖ terör örgütü ve CHP arasındaki ittifaklar sık sık gündeme gelirken, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından paylaşılan Lozan afişi bölücü terör örgütü FETÖ'nün yayın organı kapatılan Zaman Gazetesi'nin logosunu hatırlattı.
Ayasofya-i Kebîr Câmi-i Şerîfi'nin açılmasından bir haçlı kadar rahatsız olan zihniyet, Lozan Antlaşması'nın 97. yılı için hazırladığı afiş terör örgütü FETÖ'ye verilen bir destek gibi algılandı.