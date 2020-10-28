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Aktüel İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den, Patiliköy'e ziyaret
Aktüel

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den, Patiliköy'e ziyaret

Yeniakit Publisher
2020-10-28 16:34:15 -
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den, Patiliköy'e ziyaret

ANKARA (AA) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde hayvansever Volkan Koç öncülüğünde kurulan Patiliköy'ü ziyaret etti.

Akşener, ziyarette, Patiliköy kurucusu Volkan Koç'tan barınaktaki köpekler hakkında bilgi aldı, her zaman destek vermeye hazır olduklarını söyledi.

Barınaktaki hayvanlarla yakından ilgilenen Akşener, Volkan Koç ile eşine çalışmaları ve duyarlılıkları için teşekkür etti.

Akşener'e ziyarette İYİ Parti Teşkilat Başkanı Koray Aydın, İYİ Parti Ankara Milletvekili Halil İbrahim Oral, İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yetkin Öztürk, İYİ Parti Gölbaşı İlçe Başkanı Mehmet Öztürk ve çok sayıda partili eşlik etti.

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