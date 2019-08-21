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İyi bir kitap kurdunun 5 özelliği nedir?

Kitapları yalnızca okumak için mi okuyorsunuz? Yoksa okuduğunuz her satırı yaşıyor musunuz? İşte, gerçek bir okuyucunun sahip olması gereken özellikler!

21 Ağustos 2019 Çarşamba 17:51
İyi bir kitap kurdunun 5 özelliği nedir?

Okumak yeni ufuklar keşfetmeyi sağlar... Ülkemizde kitap okuma oranının son derece düşük olduğunu defalarca kez tekrarladık. Bu oranın ise yıldan yıla yükseliş göstermesi için ebeveynlere ve eğitimcilere büyük görev düşüyor. Peki, okumak için kitap okumak yeterli mi? İyi bir okur olup, olmadığınızı nasıl anlarsınız?

İşte, iyi bir kitap okurunun taşıdığı 5 özellik!

1.Özetleyebilmek önemli

Bir kitabı okuyup, kapağını kapattıktan sonra neler yaşıyorsunuz? Kitabı bir kenara mı kaldırıyorsunuz; yoksa hikayeyi hale zihninizde sürdürüyor musunuz? İyi bir okur kitabı bitirdiğinde hikayeyi zihninden geçirir ve yazarın ne anlattığını yorumlar. Hatta bazı okurlar okudukları her eserin özetlerini yazmaya bayılır.

2.Tahminleriniz gerçekleşti mi?

İster polisiye okuyun isterseniz de aşk kitabı; her eserin bir giriş-gelişme-sonuç bölümü vardır. Olay örgüsünde tahminler yapmak, kitabın sonuna yaklaştıkça sonucun ne olacağını merak etmek iyi bir okuyucunun vazifesidir.

3. Soru sormak önemli

Okuyucular bir eseri okurken sorular sormalı? Yazarın anlattığı her şey doğru kabul edilmemeli, cümlelerin ardına saklananlar doğru sorular yöneltilerek ortaya çıkarılmalı.

4.Not almak çok kıymetlidir

Yeni nesil ne yazık ki eskiler gibi not tutma alışkanlığına sahip değil. Yemek tarifleri bile telefonlarda ekran görüntüsü alınarak saklanır oldu. Ancak eski insanlar her şeyi not ederlerdi. Aynı şekilde iyi okuyucular da not tutma alışkanlığına sahiptir. Beğenilen satırların altları çizilir, hoşa giden düşünce bir deftere not alınabilir. Kısacası iyi okuyucu, iyi not tutar.

5.Okuduğunu izlemek istemez

Herkesin kendi zihninde bir kamera vardır. Eserleri okurken, daha doğrusu sayfalar arasında kaybolurken kitapta anlatılan olaylar adeta zihinde görüntülü hale gelir. Bu nedenle iyi okuyucular, çok sevdikleri kitapların beyazperdeye uyarlamalarını izleyemezler. Çünkü onların zihnindeki karakterlerle, sinemadaki aynı olmaz.

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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 17:51
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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