İttifak çöküyor! CHP'den İYİ Parti'ye bombardıman
Kobani olayları soruşturması kapsamında fezleke hazırlanan 9 HDP milletvekili hakkında Meclis'te 'Evet' oyu kullanacağı kararını alan İYİ Parti için Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Ali Şeker 'Saray hizalaması' ve 'Saray’a teslim oldu.' diyerek İYİ Parti'ye tepki gösterdi.
CHP'li Şeker, İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu'nun HDP'li 9 milletvekili hakkında, 'Biz HDP'yi problemli görüyoruz, terörün gölgesinde görüyoruz. Dolayısıyla 'Evet' diyeceğiz' sözlerine sert tepki gösterdi.
Şeker paylaşımında "Seçmeninin % 95’i Saray’a karşı olan partinin yönetiminin partiyi Saray’a hizalaması! Bu seçmen tabanının iradesinin temsiliyeti değil Saray’a teslimiyeti!" dedi.
Yavuz Ağıralioğlu: Tezkereye 'evet' diyeceğiz
“6-8 Ekim olaylarının azmettiricisi olmak” suçundan haklarında fezleke hazırlanan 9 HDP'li hakkında nasıl bir tutum sergileyeceklerine ilişkin sorusuna yanıt veren İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, “Biz HDP'yi problemli görüyoruz, terörün gölgesinde görüyoruz. Dolayısıyla TBMM'de bu üslupla siyaset yapmalarını uygun bulmuyoruz. Evet diyeceğiz.” ifadelerini kullanmıştı.
Siyaset
Haydi bakalım cevap ver Yavuz Ağıralioğlu! AİHM “Abdullah Öcalan’ı tahliye edin” derse yine savunacak mısınız?
Siyaset
Çorap söküğü gibi geliyor! Meral Akşener'in inkar ettiğini Yavuz Ağıralioğlu itiraf etti