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İthalatta haksız rekabet önlemleri

Ticaret Bakanlığı’nın ithalatta haksız rekabeti önlemeye yönelik yürürlüğe giren tebliğine göre dampinge karşı önlemin kilogram başına 0,21 dolar olarak uygulanmaya devam edilecek.

21 Ekim 2018 Pazar 12:36
İthalatta haksız rekabet önlemleri

Ticaret Bakanlığı’nın ithalatta haksız rekabeti önlemeye yönelik tebliği yürürlüğe girdi. Buna göre Çin menşeli polyester elyaf ürününe yönelik başlatılan nihai gözden geçirme soruşturması tamamlandı. Soruşturma sonucu mevcut önlemin yürürlükten kalkması durumunda dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu saptandı. Bu çerçevede İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ kapsamında dampinge karşı önlemin kilogram başına 0,21 dolar olarak uygulanmaya devam edilmesine karar verildi.

Haber Tarihi: 21 Ekim 2018 Pazar 12:36
  1. Ticaret Bakanlığı
  2. Çin menşeli polyester elyaf ürünü
  3. damping
  4. İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ

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