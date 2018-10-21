İthalatta haksız rekabet önlemleri

Ticaret Bakanlığı’nın ithalatta haksız rekabeti önlemeye yönelik tebliği yürürlüğe girdi. Buna göre Çin menşeli polyester elyaf ürününe yönelik başlatılan nihai gözden geçirme soruşturması tamamlandı. Soruşturma sonucu mevcut önlemin yürürlükten kalkması durumunda dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu saptandı. Bu çerçevede İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ kapsamında dampinge karşı önlemin kilogram başına 0,21 dolar olarak uygulanmaya devam edilmesine karar verildi.