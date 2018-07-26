İtalyanlar duyurdu! Bursaspor ve Göztepe Aleandro Rosi'ye talip oldu
Bursaspor ve Göztepe İtalyan futbolcu Aleandro Rosi'ye kanca attı.26 Temmuz 2018 Perşembe 01:42
SERKAN AŞKIN / YENİAKİT.COM.TR - İtalyan medyasından flaş bir iddia ortaya atıldı. Bursaspor ve Göztepe son olarak İtalya Serie A takımlarından Geneo'da forma giyen ve bonservisi elinde olan sağ bek ve sağ kanat da oynayabilen Aleandro Rosi'ye talip oldu.
Kariyerinde Roma Ve Fiorentina forması da giydi.
KAYNAK:YENİAKİT.COM.TR
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