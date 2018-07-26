İtalyanlar duyurdu! Bursaspor ve Göztepe Aleandro Rosi'ye talip oldu

SERKAN AŞKIN / YENİAKİT.COM.TR - İtalyan medyasından flaş bir iddia ortaya atıldı. Bursaspor ve Göztepe son olarak İtalya Serie A takımlarından Geneo'da forma giyen ve bonservisi elinde olan sağ bek ve sağ kanat da oynayabilen Aleandro Rosi'ye talip oldu.

Kariyerinde Roma Ve Fiorentina forması da giydi.

KAYNAK:YENİAKİT.COM.TR