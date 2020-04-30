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İtalya’nın ünlü su kanallarına hayvanlar geri döndü

İtalyan’nın Venedik kentinde bulunan dünyaca ünlü su kanalları korona virüs salgını nedeni ile boş kalmasının ardından hayvanlar geri döndü.

Yeniakit Publisher
2020-04-30 19:11:16 -
İtalya’nın ünlü su kanallarına hayvanlar geri döndü

İtalyan’nın Venedik kentinde bulunan dünyaca ünlü su kanalları korona virüs salgını nedeni ile boş kalmasının ardından hayvanlar geri döndü.



Korona virüs salgını nedeni ile birçok ülkede hayat durma noktasına gelirken, salgın nedeni ile dünyaca ünlü turistik yerler ise sessizliğe büründü. İtalya’nın Venedik kentinde bulunan dünyaca ünlü su kanalları korona virüs salgını nedeni ile uygulanan kısıtlamalar sonucu boş kalırken, su kanallarında kirlilik azalmaya başladı. Su kanallarının çamurlu yeşil görünümü azalırken, vahşi hayvanların su kanallarına geri döndüğü görüldü.



İtalya’da toplam korona virüs vaka sayısı 203 bin 591’e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 27 bin 682’ye yükseldi. İtalya, dünyada koronaya bağlı ölümlerin en fazla olduğu ikinci ülke konumunda bulunurken, Avrupa’da ise birinci sırada yer alıyor.

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