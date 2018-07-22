İtalya'nın dev kulübü Muslera için geliyor! 22 milyon Euro'yu gözden çıkardılar...

Alisson'u Liverpool'a 75 milyon euro'ya satan Roma, Kopenhag'ın kalecisi Robin Olsen'i istiyor.

Kopenhag'daki pazarlıklar tüm hızıyla sürerken, İtalyan basını, Fernando Muslera'nın da gündemde olduğunu iddia etti.

İtalyan basını, Roma'nın Muslera için Galatasaray'a 22 milyon euro'luk bir teklif yapabileceğini yazdı.

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