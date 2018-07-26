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İtalyan devine 38 milyon Euro'ya transfer olmuştu! Şimdi Galatasaray'a geliyor...

Galatasaray İtalya Serie A takımlarından Milan'da forma giyen Andre Silva'ya kanca attı.

26 Temmuz 2018 Perşembe 01:51
İtalyan devine 38 milyon Euro'ya transfer olmuştu! Şimdi Galatasaray'a geliyor...

Sarı-kırmızılı yönetimin, teklifi ilettiği teknik direktör Fatih Terim, “Acele etmeyelim” derken, onay vermesi halinde Milan’daki 1 yıllık maliyeti karşılığı Silva, Galatasaray’da oynayacak.

Portekizli Andre Silva’yı, Galatasaray’a kulübü Milan’ın önerdiği öğrenildi. UEFA’nın getirmiş olduğu transfer kısıtı nedeniyle kiralık oyunculara yönelen Galatasaray’ın genç golcüyü istediği İtalyan basınında gündeme gelmişti. Milan Kulübü Sportif Direktörü Mirabelli de, yaptığı açıklamada Andre Silva için Galatasaray’ın devrede olduğunu belirtmişti. Bu olayın perde arkası da ortaya çıktı. Buna göre, 22 yaşındaki golcünün sık forma şansı bulup, tecrübe kazanması için kiraya verme kararı alan Milan, Andre Silva’yı Galatasaray’a teklif etti.

GOLCÜ İSTEYEN TERİM'E ÖNERİ

Son dönemde iki kulüp arasında başkanlar bazındaki yakınlık başta olmak üzere G. Saray’ın Şampiyonlar Liginde mücadele edecek olması ve sarı kırmızılıları eski teknik direktörü Fatih Terim gibi tecrübeli bir ismin çalıştırmasının etkisiyle Milan, Cimbom’a bu öneriyi yaptı. Milan, 

1 sezonluk kiraya vermeyi düşündüğü Andre Silva’nın bu aşamada Galatasaray’da oynamasını en uygun seçenek olarak gördü. Sarı kırmızılı yönetim de, kadroya forvet takviyesi ve 3 kulvarda başarı için santrfor transferi isteyen Fatih Terim’e, Andre Silva’nın ismini iletti.

(Hürriyet)

Haber Tarihi: 26 Temmuz 2018 Perşembe 01:51
  1. Galatasaray
  2. Andre Silva
  3. Milan
  4. İtalya Serie A

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