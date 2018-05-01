Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

İtalya Milli Takımı'na tanıdık isim!

Bir dönem Galatasaray'ı çalıştıran Roberto Mancini'nin İtalya Milli Takımı ile anlaştığı iddia edildi.

01 Mayıs 2018 Salı 13:24
İtalya Milli Takımı'na tanıdık isim!

Haberde Mancini'nin, 20 Mayıs tarihinden önce İtalya Milli Takımı ile birlikte yeni görevine başlayacağı ifade edildi.

Rusya'daki Dünya Kupası'na katılamayan İtalya'da Gian Piero Ventura'nın yerine teknik direktör arayışı içinde olan İtalya'da federasyon yöneticisi Alessandro Costacurta ve takım direktörü Gabriele Oriali'nin, dün akşam Mancini ile birlikte Roma'da bir araya geldiği belirtildi.

Roberto Mancini, 2013-2014 sezonunda Galatasaray'ın hocalığını yapmış ve Türkiye Kupası'nı kazanma başarısı göstermişti. 

Haber Tarihi: 01 Mayıs 2018 Salı 13:24
  1. Roberto Mancini
  2. İtalya Milli Takımı
  3. Galatasaray

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Her yıl kutlanıyor. İşte 1 Mayıs'ın tarihçesi
    1. Her yıl kutlanıyor. İşte 1 Mayıs'ın..
    2. İsrail'den son dakika açıklaması!
    3. Türk hackerlerdan Yunan'ı çıldırtan..
    4. Terör örgütünden kan donduran infaz
    5. Anne ve babasını 1 hafta sırtında..
    6. Birileri Saadet Partisi’ne can simidi..
    7. Filistin'de işsiz sayısı artıyor
    8. Evinizde kumaştan kolaylıkla..
    9. Batman’da yıldırım düştü: Onlarca..
    10. ABD'den radyo frekanslı silah!
    11. 5 yıldız konforunda zina! Alenen..
    12. Osmanlı ordusunun 'Deliler'i beyaz..
    13. 40 yıllık eşini öldürdü! Söyledikleri..
    14. Korkunç infaz! Bütün vücuduna..
    15. Dikiş dikerken dikkat edilmesi..
    16. Endonezya 100 Türk Kaplan'ı sipariş..
    17. Perinçek: Kılıçdaroğlu ittifak..
    18. Berna Binbaşı, 6 yıl sonra TSK'ya..
    19. Yarkadaş CHP'li seçmene adeta yalvardı!
    20. Fikret Orman: Karalılıkla yolumuza..
    Kendini nimetten sanan Akşener'den güldüren açıklama
    Kendini nimetten sanan Akşener'den güldüren açıklama
    CHP adayı belli oldu! Erdoğan mutluluktan çıldıracak
    CHP adayı belli oldu! Erdoğan mutluluktan çıldıracak
    Büyük indirim! Depolar 25 TL ucuza dolacak
    Büyük indirim! Depolar 25 TL ucuza dolacak
    Türkiye'nin büyük kozu! Batı artık iki kez düşünecek
    Türkiye'nin büyük kozu! Batı artık iki kez düşünecek
    İran Devrim Muhafızları'nın bulunduğu tugaya saldırı: 38 ölü 57 yaralı!
    İran Devrim Muhafızları'nın bulunduğu tugaya saldırı: 38 ölü 57 yaralı!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Saadet Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı belli oldu!
    Saadet Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı belli oldu!
    Özbekistan Cumhurbaşkanı'ndan tarihi itiraf: Size çok yanlış yaptık
    Özbekistan Cumhurbaşkanı'ndan tarihi itiraf: Size çok yanlış yaptık