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İşte Tolga Ciğerci'nin yeni adresi!

Galatasaray'da uzun süredir sakatlığını öne sürerek yeni sezon öncesi hazırlıklarına katılmayan ve teknik direktör Fatih Terim'in de gözünden düşen Tolga Ciğerci'nin yeni adresi belli oldu.

29 Temmuz 2018 Pazar 12:31
İşte Tolga Ciğerci'nin yeni adresi!

Süper Lig'in İzmir temsilcisi Göztepe, sarı kırmızılı takımla yollarını ayırma aşamasında olan 26 yaşındaki futbolcu için harekete geçti.

Tolga için Galatasaray ile temasa geçecek olan sarı kırmızılılar, istenmeyen adam haline gelen futbolcunun transferini cüzi bir bonservis önerilecek.

Galatasaray'ın da Terim'in artık takımda düşünmediği Tolga'nın yıllık ücreti yükünden kurtulmak için Göztepe'nin teklifini kabul edebileceği ileri sürüldü.

Haber Tarihi: 29 Temmuz 2018 Pazar 12:31
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  2. tolga ciğerci
  3. Galatasaray
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