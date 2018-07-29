İşte Tolga Ciğerci'nin yeni adresi!

Süper Lig'in İzmir temsilcisi Göztepe, sarı kırmızılı takımla yollarını ayırma aşamasında olan 26 yaşındaki futbolcu için harekete geçti.



Tolga için Galatasaray ile temasa geçecek olan sarı kırmızılılar, istenmeyen adam haline gelen futbolcunun transferini cüzi bir bonservis önerilecek.



Galatasaray'ın da Terim'in artık takımda düşünmediği Tolga'nın yıllık ücreti yükünden kurtulmak için Göztepe'nin teklifini kabul edebileceği ileri sürüldü.