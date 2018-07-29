İşte Sercan Yıldırım'ın yeni takımı!
Son olarak Bursaspor forması giyen Sercan Yıldırım Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor ile anlaşmak üzere olduğu öğrenildi.29 Temmuz 2018 Pazar 14:10
Geçen sezon Bursaspor formasıyla hiç bir resmi maça çıkmayan Sercan Yıldırım, Yeni Malatyaspor yolunda...
Yeşil-Beyazlılar ile alacaklarına karşılık sözleşme feshetme görüşmeleri yapan 28 yaşındaki futbolcunun, Doğu ekibiyle her konuda el sıkıştığı öğrenildi. Tecrübeli futbolcu, Timsah ile anlaşır ve bonservisini eline alırsa Sarı- Kırmızılılar’a imza atacak.
Öte yandan Malatyaspor, sözleşmesi sona eren Michael Pereira’yla da 2 yıllığına yeniden anlaştı.
(Fanatik)
YORUM YAZ