İşte Sercan Yıldırım'ın yeni takımı!

Geçen sezon Bursaspor formasıyla hiç bir resmi maça çıkmayan Sercan Yıldırım, Yeni Malatyaspor yolunda...

Yeşil-Beyazlılar ile alacaklarına karşılık sözleşme feshetme görüşmeleri yapan 28 yaşındaki futbolcunun, Doğu ekibiyle her konuda el sıkıştığı öğrenildi. Tecrübeli futbolcu, Timsah ile anlaşır ve bonservisini eline alırsa Sarı- Kırmızılılar’a imza atacak.

Öte yandan Malatyaspor, sözleşmesi sona eren Michael Pereira’yla da 2 yıllığına yeniden anlaştı.

(Fanatik)