İşte Real Madrid'in yeni golcüsü! Değeri ise dudak uçuklatıyor

Real Madrid, Cristiano Ronaldo'nun Juventus'a satışı sonrasında ilk ses getiren hamlesini Mauro Icardi ile yapmaya hazırlanıyor.

İspanyol basınında çıkan haberlere göre eflatun beyazlılar bu transfer için oyuncunun 110 milyon euroluk serbest kalma maddesini ödeyecek.

MESSI'YE KARŞI BİR HAMLE OLARAK YORUMLANDI

Öte yandan Avrupa basını, Icardi'nin transferini Messi'ye karşı bir hamle gibi yorumluyor.

Bunun sebebi ise Barcelona altyapısında yetişen Icardi'nin hem Katalan ekibinde hem de Arjantin Milli Takımı'nda Messi'nin olumsuz görüşleri sebebiyle tutunamamış olması.

Real Madrid'in Icardi transferi sonrasında Eden Hazard ve Courtois'i de kadrosuna katmak için girişimlerde bulunması bekleniyor.