İşte Fenerbahçe'nin yeni transferi Andre Ayew!

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin, Swansea City forması giyen başarılı kanat oyuncusu Andre Ayew'i kiralamak üzere olduğu iddia edildi.

Turkcell Bip Spor'un haberine göre sarı-lacivertli ekip, Swansea City ile 1,5 milyon euro'luk kiralama ücreti karşılığında el sıkıştı.

Haberde Fenerbahçe'nin Ayew'e de yıllık 3,2 milyon euro'luk ücret ödeyeceği öne sürüldü.

28 yaşındaki oyuncu, geçen sezonun devre arasında West Ham United'dan 23 milyon euro karşılığında Swansea City'ye geri dönmüştü.