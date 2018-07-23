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İşte dünyanın peşinden koştuğu Ferhat'ın yeni takımı

Barcelona ve Bayern Münih gibi dünya devlerinin peşinden koştuğu Ferhat Çoğalan, Fransa ekiplerinden Lille'e transfer oldu.

23 Temmuz 2018 Pazartesi 19:38
İşte dünyanın peşinden koştuğu Ferhat'ın yeni takımı

16 yaşındaki Türk futbolcu Ferhat Çoğalan, Fransa Ligi takımlarından Lille'in yolunu tuttu.

Lille, Valencia altyapısından yetişen, Bayern Münih ve Barcelona'nın da takip ettiği Ferhat Çoğalan'ı kadrosuna kattı.

BU SEZON 2. TÜRK TRANSFERİ

Fransız ekibi, böylece bu sezon 2. Türk transferini yapmış oldu. Lille, daha önceden İstanbulspor'dan Mehmet Zeki Çelik ile 5 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2018 Pazartesi 19:38
  1. İstanbul
  2. Barcelona
  3. Fransa
  4. Bayern Münih
  5. Valencia
  6. Ferhat Çoğalan

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