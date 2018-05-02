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İşte Aziz Yıldırım'ın seçim kozu

Aziz Yıldırım, eski yönetici arkadaşı Nihat Özdemir’in kızı Ebru Özdemir’i yönetime almak için girişimlerini hızlandırdı.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 10:12
İşte Aziz Yıldırım'ın seçim kozu

Fenerbahçe'de şampiyonluk yarışından sonraki en büyük gündem maddesi haziran ayındaki başkanlık seçimi. Başkan Aziz Yıldırım yeni oluşturacağı yönetim kurulunu netleştirmeye başladı. Yıldırım, önemli bir ismi listesine katarak seçime sayılı günler kala rakibi Ali Koç karşısında bir adım öne geçmeyi hedefliyor. Daha önceki yönetimlerde beraber çalıştığı Nihat Özdemir’in kızı Ebru Özdemir’i yönetime almak için Aziz Yıldırım’ın ısrarlı girişimleri sürüyor. Yapılan görüşmelerde Yıldırım’ın bayan Özdemir’i ikna etme noktasına geldiği öğrenildi. 
 
EĞİTİMİ AMERİKA’DAN
 
1974 Ankara doğumlu olan Ebru Özdemir, Limak Yatırım Yönetim Kurulu Başkanlık görevini başarı ile sürdürüyor. İş dünyasında önemli projelere imza atan Özdemir, 1991 yılında TED Ankara Koleji’nden ve 1995 yılında da Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nin İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1995–1997 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri Fordham Üniversitesi ve New York’da işletme masterı (MBA) yaptı. F.Bahçe Başkanı Aziz Yıldırım’ın, Ebru Özdemir’e yeni yönetimde önemli bir görev vermesi bekleniyor. 


 
SADECE DÖRT KİŞİ KALIYOR
 
Öte yandan  Başkan Aziz Yıldırım’ın yeni listede eski yönetimden 4 isim ön plana çıkıyor. Dış İlişkiler ve Basketbol Şubesi sorumlusu Ozan Balaban, Asbaşkan Şekip Mosturoğlu, yönetici İlhan Ekşioğlu ve şu anki yönetim içerisinde önemli görev alan Selim Kosif’in Yıldırım’ın yeni yönetimde yer almasına kesin gözüyle bakılıyor.

Haber Tarihi: 02 Mayıs 2018 Çarşamba 10:12
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