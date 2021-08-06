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Aktüel İstanbullular dikkat! Valilik duyurdu: Yarın bekleniyor
Aktüel

İstanbullular dikkat! Valilik duyurdu: Yarın bekleniyor

İstanbul’da Meteoroloji’nin değerlendirmelerine göre; yarın (7 Ağustos) yerel kuvvetli olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2021-08-06 16:09:00 - 2021-08-06 16:15:15
İstanbullular dikkat! Valilik duyurdu: Yarın bekleniyor

İstanbul’da Meteoroloji’nin değerlendirmelerine göre; yarın (7 Ağustos) yerel kuvvetli olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar beklendiği bildirildi.

İstanbul Valiliği İstanbul'da beklenen yağışla ilgili ikazda bulundu.

Yapılan açıklama şöyle:

"Yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren Marmara’nın doğusunda Sakarya, Kocaeli, Yalova ile İstanbul’un doğusunda (Beykoz, Şile, Çekmeköy, Sancaktepe, Pendik, Tuzla, Sultanbeyli çevreleri) beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli (21-50 kg/m2), Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde ise yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması bekleniyor.

Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgâr, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

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