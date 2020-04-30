  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

İstanbullular 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına hazır

İBB verilerine göre, kentte trafik yoğunluğu yüzde 6'ya kadar geriledi - Genelge kapsamındaki kısıtlama, bugün saat 00.00 itibarıyla başlayıp, 3 Mayıs gecesi 00.00'da sona erecek

Yeniakit Publisher
2020-04-30 23:20:23 -
İstanbullular 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına hazır

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığının genelgesiyle 1-3 Mayıs tarihlerinde uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala vatandaşlar alışverişlerini tamamladı.

Market ve manavlarda son ana kadar alışverişe gelmeye devam eden vatandaşlar, 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde hazırlıklarını yaptı.

Şehrin meydanlarının ve işlek caddelerinin, akşamın ilerleyen saatlerinde sakinleştiği gözlenirken, İBB'nin mobil uygulama verilerine göre 23.00 itibariyle İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 6'ya düştü.

Genelge kapsamındaki kısıtlama, bugün saat 00.00 itibarıyla başlayıp, 3 Mayıs gecesi 00.00'da sona erecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı