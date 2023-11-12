İstanbul’daki o lisede rezalet! Cinsel ilişkiye girip arkadaşlarına videosunu çektirdiler! Sonrasında yaşananlar ise en az bunun kadar mide bulandırıcı

Türkiye için, özellikle de çocukları okuyan anne babalar için alarm zilleri çaldıracak haber. Nisan ayında İstanbul’daki bir okulda yaşanan olay, anne babaları kara kara düşündürecek. Halk TV'nin özel haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturmaya konu 2009 doğumlu çocuklardan 4’ü, arkadaşları R. Y.’nin Şişli’deki evinde bir araya geldi.

Cinsel ilişkiye gireceğiz bizi kayda al!

Aralarında duygusal yakınlık da olan C. A. D. ile N. E. A., bir süre alkol aldıktan sonra, arkadaşları R. Y.’nin odasına geçti. İki çocuk arasında yakınlık başladı. İddiaya göre, N. E. A. ev sahibi arkadaşı R. Y.’den, erkek arkadaşı ile yaşayacağı anların kayda alınmasını istedi.

Çektiği görüntüyü arkadaşına gönderdi

R. Y., iki arkadaşının özel anlarını kayda aldı. Saat 22.30 sıralarında N. E. A.’nın annesinin telefonla araması üzerine bu çocuk evine gitti. Olay da, R. Y.’nin kendi telefonu ile çektiği görüntüyü, aynı okuldan arkadaşı D. I.’ya göndermesi ile patlak verdi. R. Y. bu durumu savcılık ifadesinde şöyle anlattı:

Görüntülerimi yaymakla tehdit edince...

“D. I. benim okuldan kız arkadaşım olur. Benim kendisinde bazı özel görüntülerim ve özel bilgilerim vardı. Bu olaydan birkaç gün sonra D. bana, ifadenin başında bahsettiğim kayıtları kendisine göndermemi aksi halde elindeki kayıtları yayacağını söyledi. Benim elimde N. E. ve A.'ya ait görüntülerin olduğunu D. y'e ben söylemiştim. D. beni bu şekilde tehdit ettiği için elimdeki görüntüleri kendisine verdim.”

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Özel görüntü okuldan elden ele dolaştı

D. I. aldığı görüntüleri, erkek arkadaşı S. E. Y.’ye attı. Bu çocuk da anılan görüntüleri başka bir arkadaşına attı. Okulda elden ele dolaşan görüntü, bir süre sonra sosyal medyada dahi paylaşıldı. Açılan bir Instagram hesabından, anılan görüntüler paylaşıldı.

Haftada 3 gün imza ile salıverildi

N. E. A ve ailesinin şikâyeti üzerine savcılık soruşturma başlattı. 4 çocuğun ifadesi şüpheli sıfatı ile alındı. Çocuklardan bir kısmı için yurtdışı yasağı ve haftada 3 gün karakola imza verme şartı getirildi.