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Aktüel

İstanbul’da yarın Taksim’e çıkan metro istasyonları kapalı olacak

Metro İstanbul, resmi sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda yarın M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı Taksim, Osmanbey ve Şişhane istasyonlarının işletmeye kapalı olacağını belirtti.

Yeniakit Publisher
2020-04-30 21:03:51 -
İstanbul’da yarın Taksim’e çıkan metro istasyonları kapalı olacak

Metro İstanbul, resmi sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda yarın M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı Taksim, Osmanbey ve Şişhane istasyonlarının işletmeye kapalı olacağını belirtti.


Metro İstanbul, resmi sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda yarın M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı Taksim, Osmanbey ve Şişhane istasyonlarının işletmeye kapalı olacağını belirtti. Yapılan duyuru şöyle:


"İstanbul Valiliği’nin aldığı karar doğrultusunda 1 Mayıs Cuma günü M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı Taksim, Osmanbey ve Şişhane istasyonları işletmeye kapalı olacaktır. Trenler bu istasyonlarda durmayarak pas geçecektir."

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